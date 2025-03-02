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Bakan 5 milyar TL destek verilen sektörleri açıkladı

Bakan 5 milyar TL destek verilen sektörleri açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine, 2019 ve 2024 Kasım ayı arasında 5 milyar TL değerinde teşvik verildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, iş sağlığı ve güvenliğini bir seçenek değil, zorunluluk olarak gördüklerini vurguladı.

Sağlıklı ve güvenceli istihdamı her zaman en güçlü şekilde destekleyeceklerini vurgulayan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumunca çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine 3 yıl süreyle prim teşviki sağlıyoruz. 2019 yılı ile 2024 Kasım ayı arasında 5 milyar liradan fazla teşvik sağladık." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, geçen yıl ocak-kasım döneminde ise 2 bin 704 iş yerinin söz konusu teşvikten yararlandığını ve toplam 108 milyon 852 bin 618 liralık destek sağlandığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine, 2019 ve 2024 Kasım ayı arasında 5 milyar liralık teşvik verildiğini açıkladı.

 

 

Etiketler vedat ışıkhan çalışma ve sosyal güvenlik bakanı çok tehlikeli sınıf iş yerleri teşvik
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