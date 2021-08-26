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Bakan Akar'dan Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama

Bakan Akar'dan Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk askerinin Afganistan'dan intikali en kısa zamanda tamamlanacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’da görevini yerine getiren Mehmetçiğin gururla Türkiye'ye geri dönüşü için Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, gazetecilerin Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin sorularını yanıtladı. Afganistan’da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Bakan Akar, "Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Etiketler hulusi akar tahliye afganistan tsk mehmetçik
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