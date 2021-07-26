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Bakan Akar'ın uçağı acil iniş yaptı

Bakan Akar'ın uçağı acil iniş yaptı

Gaziantep'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bulunduğu uçağı cama kuş çarpması sonucu acil iniş yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçağın camının kuş çarpması sonucu çatladığı, uçağın acil iniş yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2. Ordu İleri Komuta Yeri'ndeki inceleme ve denetlemelerinin ardından Gaziantep'ten ayrıldı.

Gaziantep Havalimanı'ndan Vali Davut Gül, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından uğurlanan Akar ve komutanları taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın camının kalkıştan kısa süre sonra kuş çarpması sonucu çatladığı öğrenildi.

Bunun üzerine rotasını en yakın havalimanına çeviren uçağın Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı'na acil iniş yaptığı, Bakan Akar ve komutanlarla ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı öğrenildi.

Etiketler bakan akar acil iniş uçak
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