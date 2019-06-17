Bakan Albayrak’tan FETÖ hükümlüsüne teşekkür mektubu

Adana merkezli Sunar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, ‘FETÖ’nün Arana yapılanması’ ile ilgili açılan davada 90 sanık arasında yer almış ve örgüt üyeliğinden 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Çomu’nun Fethullah Gülen’in Pensilvanya’da ziyaret edenler arasında olduğu da ortaya çıkmıştı. Çomu, 24 Eylül 2016’da tutuklanmış, 9 Aralık 2016’da tahliye edilmişti.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, bakan Albayrak ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele PrOgramı’na destek olduğu gerekçesiyle Çomu’ya bir teşekkür mektubu gönderdi. Albayrak mektupta şöyle diyor:

“Siz değerli iş insanımızın enflasyonla mücadeleye vermiş olduğu katkı, bu sürece hayat vermiş, sonuca ulaştırmıştır. Türkiye’nin gelecek hedeflerine duraklamadan ilerlemesi için ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ programa vermiş olduğunuz destekten ötürü milletimiz ve şahsım adına teşekkür ederim. Bu vesileyle, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı’nızı en kalbi duygularımla kutlar, sizlere ve ailenize huzur ve mutluluklar getirmesini temenni ederim.”

