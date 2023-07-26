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Bakan Bolat açıkladı: Hibe tutarları değişti

Bakan Bolat açıkladı: Hibe tutarları değişti
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından hibe desteklerinin artırıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOPDES) kapsamında ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifleri desteklemeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda; 2023 yılının ikinci yarısında hibe tutarlarında yapılan güncelleme ile alım desteklerinin üst sınırları %100, istihdam desteklerinin üst sınırları yaklaşık %33 oranında arttırılmış; mal alım desteğinin üst sınırı 400.000-TL’ye, hizmet alım desteğinin üst sınırı 60.000-TL’ye, istihdam desteğinin üst sınırı yaklaşık 274.000-TL’ye yükseltilmiştir.

Destek Programına ilişkin başvurular 14 Ağustos 2023 tarihlerine kadar Ticaret İl Müdürlüklerimize yapılabilmektedir."

Etiketler Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklama
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