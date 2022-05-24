Bakan Çavuşoğlu: ''Laf değil somut adım istiyoruz''

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO adımına ilişkin ''Laf değil somut adım istiyoruz'' dedi.

Türkiye-İsrail ilişkilerinde 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Filistin'de yarın İsrail'de temaslarda bulunacak.

Bugün Filistin'e inen Çavuşoğlu, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu açıklamalarında, "Görüşmelerde ikili ilişkiler ve Filistin sorunu ele alınacak" dedi.

Yarın da İsrail ile temasta bulunacağını belirten Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı ile Büyükelçi atanmasına ilişkin konuyu ele alacaklarını söyledi.

İSVEÇ-FİNLANDİYA'DAN HEYET GELİYOR

Çavuşoğlu, uçakta İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuna ilişkin açıklamalar da yaptı.

İsveç ve Finlandiya'dan heyetin bugün geleceğini, yarın da görüşme olacağını söyleyen Çavuşoğlu, "NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de olacağı 4'lü toplantı yapılabilir. Laf değil somut adım istiyoruz. Beklentilerimizi mutabakata bağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirileceğini bildirdi.