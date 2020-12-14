Bakan Çavuşoğlu'ndan ''Doğu Akdeniz'' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

Bugün Türkiye olmadan veya Türkiye’ye rağmen Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kafkaslar, Afganistan ve Irak gibi dosyalarda adım atılamıyorsa bu aktif dış politikanın sonucudur. Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden, bize yaptırım gelecek diye veya AB eleştirecek diye vazgeçmemiz söz konusu olamaz.

Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden, bize yaptırım gelecek diye veya AB eleştirecek diye vazgeçmemiz söz konusu olamaz



Biz önce her zaman masadan ve diyalogdan yana olduk. Bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğiz. Çıkarlarımız neredeyse oraya gittik. Ülkemizin, milletimizin çıkarlarını korumak için çalıştık ancak sahada da her zaman barışı ve adaleti sağladık.

Bugün Türkiye arabuluculukta bir dünya markası oldu.

Bugün kimse Türkiye'nin kolunu bükmeye çalışamaz, tam tersi bize doğrultulan Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları da biz büküyoruz. Bundan emin olun.