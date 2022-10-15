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Bakan Dönmez: Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Bakan Dönmez: Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 41 madencinin hayatını kaybettiği faciada arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki arama- kurtarma çalışmalarının tamamlandığını Twitter'daki hesabından duyurdu. Bakan Dönmez, "Bartın’da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın’ımızın yanındayız. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın" dedi. 

 

Etiketler fatih dönmez bartın
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