Bakan Dönmez: Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 41 madencinin hayatını kaybettiği faciada arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki arama- kurtarma çalışmalarının tamamlandığını Twitter'daki hesabından duyurdu. Bakan Dönmez, "Bartın’da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın’ımızın yanındayız. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın" dedi.
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