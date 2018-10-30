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  3. 30 Ekim 2018 13:28

Bakan Dönmez: İkinci sondaj gemimizi almak üzereyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'deki ilk derin deniz sondaj çalışmalarına katıldı.

Bakan Dönmez: İkinci sondaj gemimizi almak üzereyiz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da, sondaj gemisi 'Fatih'in Akdeniz'deki ilk derin deniz sondaj işlemine katıldı. Bakan Dönmez, "İkinci sondaj gemimizi almak üzereyiz. Önümüzdeki ay da Mersin'de bir sığ denizde sonraj çalışması başlatacağız" dedi.

Bakan Dönmez, geminin tüm teknik aksamının gözden geçirilerek yenilendiğini kaydetti. Bakan Dönmez, Fatih Gemisi'nin, dünyadaki en iyi 16 gemi arasında ilk 5 gemi arasına girdiğini kaydetti.

Geminin, çevreci özelliğe sahip olduğunu aktaran Bakan Dönmez, her geçen gün artan enerji ihtiyacının, yerli imkanlarla karşılanmasının esas olduğunu aktardı.

Bakan Dönmez konuşmasının devamında  "Antalya'dan 100, Alanya'ya 60 km mesafede Alanya-1 adı verilen alanda sondaj çalışması yarın başlayacak" dedi.

Bakan Dönmez törende yaptığı konuşmasının devamında şunları kaydetti:

*Barbaros ve Oruç Reis gemilerimiz (hidrokarbon aramaları için) sadece Akdeniz'de değil Karadeniz'de de durmaksızın çalışıyor.

*Fatih'in ardından ikinci sondaj gemimizi portföyümüze almak üzereyiz

*Mersin'de, TPAO  bir sığ deniz sondaj çalışması başlatacak

*Türkiye enerjide bağımsızlığı temel hedef koydu, hiçbir güç bunu bizden vazgeçiremez

DHA

akdeniz , sondaj , fatih gemisi
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