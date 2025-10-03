Bakan duyurdu: 349 milyon TL'lik destek ödemesi başladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 349 milyon TL tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağını açıkladı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çiftçimizin emeğine güç, toprağımıza bereket katıyoruz. 349 milyon TL tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
DHA
