Bakan Elvan: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, A Para'nın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"ASGARİ ÜCRET BAŞTA OLMAK ÜZERE GEREKLİ HASSASİYETİ GÖSTERECEĞİZ"

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret konusunda ilk ipucunu veren Bakan Elvan, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz." dedi.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yılın ilk yarısı yüzde 14.3'lük büyüme ile kapattık. Bu büyümenin yaklaşık yüzde 60'ını yurt içi yatırımlar ve net dış talep oluşturdu. Bu sağlık bir büyüme, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme demektir. 2021 yılını yüzde 9'un üzerinden bir büyüme ile kapatmayı ön görüyoruz. Muhtemelen çift haneli bir rakamla kapatabileceğimizi düşünüyoruz.

"YILI YÜKSEK BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ"

Savunma sanayiinde gösterdiğimiz başarıyı diğer alanlara da yaymanın gayreti içindeyiz. Yılı yüksek büyüme, düşük cari açıkla kapatacağız. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır. Kurun değeri piyasada belirlenir. Yüksek büyüyen ihracatı artan istihdam oluşturma kapasitesi ivmelenen ekonomimizin arkasındaki motor güç kamu politikaları ve bütçemizdir. Türkiye ekonomisi kamu maliyesi kaynaklı bir risk yaşamadı, yaşamayacak. Dünyada bütçe açıklarının çift haneleri gördüğü bir ortamda biz yine sağlam kamu maliyeti politikalarımızla pozitif ayrıştık.

"ENFLASYON ORTA VE UZUN VADEDE ARZ-TALEP SORUNUDUR"

Bütçe disiplininde gösterdiğimiz hassasiyet hazinenin finansman ihtiyacını da azalttı. 155 milyar lira daha az borçlanma ile yılı kapatacağız. Yurt dışı piyasalarda oynaklığın arttığı bir döneme giriyoruz. 2022 yılı hazine finansman programını bu gelişmeleri dikkate alarak hazırladık. Küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar fiyatlara olumsuz yansıyor. Kuraklık, iklim koşulları gıda fiyatlarının armasına neden oldu. Biz de bundan etkilendik. Piyasa koşullarına bağlı olmakla birlikte önümüzdeki sene yurt içinde döviz cinsi borçlanma yapmayı planlamıyoruz. Enflasyon orta ve uzun vadede arz talep sorunudur.