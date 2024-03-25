Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile telefonla görüştü. Fidan'ın Stoltenberg'le gerçekleştirdiği görüşmede, bölgesel gelişmeler ve gelecek hafta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı. Fidan'ın Gabriel ile yaptığı görüşmede ise ikili ve bölgesel konular konuşuldu.
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