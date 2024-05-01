Bakan Fidan: Türkiye, İsrail'e açılan soykırım davasına müdahil oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Uluslarası Ceza Mahkemesi'nde İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına, Türkiye'nin müdahil olduğunu açıkladı.

Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Hamas'ın yanıtı beklenirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine yönelik açtığı davaya Türkiye'nin müdahil olduğunu duyurdu.

Bakan Fidan, Türkiye'nin bir süredir davayı desteklemeyi tartıştığını söyledi.

Hukukçular ve akademisyenlerle de görüştüklerini belirten Fidan, son olarak bu yönde bir karar aldıklarını bildirdi.

Sadece Türkiye'nin değil, uluslararası toplumun da bu davaya müdahil olmasına yönelik yoğun görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Riyad'da düzenen Gazze zirvesine işaret eden Bakan Fidan, şunları ekledi: "Riyad'da yaptığım gibi İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere Arap devletleri ve Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelerle görüşmemizde şunu gördük: Bazı ülkeler (bu davada) tutum alma durumundalar.

Fidan, bugüne kadar Nikaragua ve Kolombiya'nın davaya ilişkin somut bir tutum aldığını belirterek, "Bütün dünyaya duyurulduktan sonra hukuki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bu esnada bütün dost ve müttefik ülkelerle bu konuda daha fazla ne yapılabilir, daha fazla hangi ülkeler başvuruda bulunabilir, onun çalışması içinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.