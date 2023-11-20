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Bakan Fidan'dan AB'ye net mesaj

Bakan Fidan'dan AB'ye net mesaj
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde flaş açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizim AB üyeliğimizde bir değişiklik yok. Bizim AB üyesi yapılıp yapılmayacağımız meselesi teknik bir konu değil. Onun altını çizelim. Çekirdek ülkelerin karar verecekleri bir konu. Avrupa şuna karar vermek zorunda. Türkiye ölçeğinde bir ülkeyle, Müslüman bir ülkeyle ben yeni bir birlik kurmak istiyor muyum? Adamın siyasallaştırdığı davaya vereceğin yanıt da siyasal olur. Bize ilkeyle gelin, siyasallaştırmayın. Kategorik olarak devletimiz Kürt düşmanlığı yapıyor gibi algı oluşturuyorlar. Biz bunu tümüyle reddediyoruz. Biz kategorik olarak PKK’nın düşmanıyız. Bu zevk olarak geliştirdiğimiz bir düşmanlık değil." dedi.

Etiketler ab mesaj hakan fidan
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