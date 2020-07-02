Bakan Karaismailoğlu: Türkiye büyüyecek ve güçlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası'nın (DTO) Tuzla'da bulunan Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen 'Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'na ve "Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir Yarışması" ödül töreninde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizcilik sektörünün geleceği açısından, eğitime büyük değer verdiğimizi önemle vurgulamak istiyorum. Bu kapsamda, İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından Ar-Ge ve inovasyon kültürünün gelişmesi, yeni deniz teknolojileri ile yüksek katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen 'Denizci Millet, Denizci Ülke Yarışması'nın gelecek yıllarda da sürdürüleceğini müjdelemek isterim" diye konuştu.



TÜRK BOĞAZLARININ TAMAMINI KAPSAYAN GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ SİSTEMİNE SAHİP OLACAĞIZ"

Bakan Adil Karaismailoğlu, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemini bir adım daha ileriye taşıyarak Marmara Denizi'nin tamamının gemi trafik hizmetleri kapsamına alınması amacıyla çalışmalara başladık. Mevcut sisteme ilave edilecek 5 adet trafik gözetleme istasyonu vasıtası ile iki yeni hizmet sahası daha oluşturulacaktır. Yapılan bu çalışma ile Türk boğazlarının tamamını kapsayan bir gemi trafik hizmetleri sistemine sahip olacağız. Sistemin kontrol ve yönetimi, Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde bulunan Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'mizde kurulacak bir birim tarafından sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.