Bakan Koca açıkladı: 80 yaş üzeri aşılama başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar" dedi.

YENİ PARTİ AŞILAR GELDİ

Öte yandan, Çin'den sipariş edilen Sinovac aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak bu sabah İstanbul Havalimanı'na indi. Yeni parti aşılar, Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'nun incelemesinin ardından uygulanmaya başlanacak.