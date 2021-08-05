Bakan Koca açıkladı: ''Aşı olmayana PCR testi geliyor!''

Sağlık Bakanı Koca, yan yana oturulması gereken yerlerde aşı olmayan kişilerden PCR testi istenebileceğini söyledi. Bu uygulamayla aşılarını olup sosyal hayata devam etmek isteyenlerin korunması amaçlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada son durum, yüz yüze eğitim, vaka sayılarındaki artışla ilgili konuştu.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmesine dair bilgileri yazısında paylaştı.

Bazı bölgelerdeki aşılama oranının düşük olmasına dikkati çeken Bakan Koca, mobil ekip sayısının artırıldığını söyledi.

Bakan Koca, ikna yöntemiyle aşı çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Toplumun yüzde 98'inin kızamık ve benzeri aşılarını çocuklarına yaptırdığını söyledi. "Vatandaşımızı bilgilendirerek, ikna ederek aşabileceğimizi düşünüyorum. Zorlayıcı bir tedbirin olması kanaatinde değilim" dedi.

"Aşınızı da yaptırmadıysanız, PCR testi yaptıracaksınız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, PCR testiyle ilgili yakında yeni kararlar alınabileceğine işaret etti. Toplumda kalabalık olabilecek yerlede PCR testi istenebileceğini söyledi. Sözlerine şöyle devam etti:

"Bazı alanlarda dünyada da yer yer uygulandığı şekliyle vatandaşımızı korumak için aşı olanın yanında aynı uçakta, aynı otobüste, aynı sinemada ya da tiyatroda oturacak olan kişinin o virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için PCR testi isteyebiliriz. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum, uçağa, şehirlerarası otobüse bineceğim diyorsanız..."

Aşı yaptırmayanlar için de PCR testinin uygulanabileceğini söyleyen Bakan Koca, "Test ücretsiz olacak. Fakat öyle hızlı kitlerle yapılan testlerden de olmayacak. Hayat devam edeceği için aşı olmamakta direnenler iki gün arayla devlet hastanelerinde ücretsiz PCR testi yaptırabilecek" dedi.

Yüz yüze eğitim

Yüz yüze eğitimle ilgili de bilgi veren Bakan Koca, "Ben özellikle bu yıl okulların mutlaka açılması gerektiği kanaatindeyim. Üniversitelerle ilgili zaten aşıyı önerdik" açıklamasını yaptı.

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