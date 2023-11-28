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Bakan Koca: Gazze'de sahra hastanesi kuracağız

Bakan Koca: Gazze'de sahra hastanesi kuracağız
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze görüntüleriyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz” dedi.

Etiketler fahrettin koca bakan koca gazze
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