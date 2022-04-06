Bakan Koca: ''Hiçbirine karşı risk almayın''
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 1 yılda 18 bin kadına meme kanseri tanısı koyulduğunu belirterek, "Meme kanseri, bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile erken teşhis edilebilmektedir. Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "En yaygın kanserlerden biri meme kanseridir. Ülkemizde 1 yıl içinde 18 bin kadına meme kanseri tanısı konmaktadır. Meme kanseri, bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile erken teşhis edilebilmektedir. Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın" dedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol