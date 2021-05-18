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Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı.

Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı: 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısı İstanbul'da 184,78, Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.

Etiketler vaka bakan koca haftalık vaka sayısı illere göre haftalık vaka sayısı
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