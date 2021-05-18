Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı.
Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı: 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısı İstanbul'da 184,78, Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.
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