Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık illere göre haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı.

Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı: 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısı İstanbul'da 184,78, Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.