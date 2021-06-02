Bakan Koca ''maskesiz günler'' için tarih verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Bakan Koca kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle;

Salgının seyri dikkate alındığında sosyal hareketliliğin kısıtlandığı dönemlerin vaka sayılarının dramatik şekilde düşmesiyle sonuçlandığı bir gerçek. Öte yandan kontrolü kaybettiğimiz her açılma dönemini de katlanarak artan vaka, hasta sayıları ve kayıplarla tecrübe ediyoruz. Kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe tıbbi, beşeri, iktisadi ve sosyolojik olarak ağır bedeller ödüyoruz.

Kısıtlama dönemlerinde gösterdiğimiz fedakarlığın neticelerini acele ederek bir anda eski normallerimize dönmeye kalkarak heba etmemeliyiz. Her ne kadar salgının seyrinde önemli bir kırılma tecrübe etmiş olsak da virüs halen aramızda dolaşımda.

Kademeli normalleşme dönemini 1 günde eski normale dönmek olmadığını, adım adım normal hayata dönme çabası göstereceğimiz günler olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak.

AŞI OLMA ÇAĞRISI

Aşı programının başarıyla ve planlandığı haliyle yürütülebilmesi halinde yaz ayları sonunda salgından değil, daha güzel günlerden bahsedeceğimiz, salgını ülke gündeminden de bireysel gündemimizden de çıkaracağımız görünür oldu.

Yerli aşı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Aşı çalışmalarının son safhası olan faz-3 aşaması başlayacak olan aşı adayımız çalışma ürünü olarak üretildi ve son testleri yapılmakta. Testlerden başarıyla geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacak. Son günlerde ülkemizde kullanıma giren aşılara yönelik karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bu karşılaştırmaların somut ve bilimsel mecralarda yapılmadığından emin olabilirsiniz.

Aşıların birbirlerine üstünlük ya da zayıflıkları üzerinden değerlendirecek kadar zaman geçmedi. Sizden tek bir yeni talebim var: Sırası gelen vatandaşlarımız lütfen aşı olsun. Bakanlığımız Bilim Kurulumuz en etkili ve güvenli aşıları sunmak için çalışmalar göstermekte ve yol göstermektedir.

Bunların birbirleriyle karşılaştırılmamış gerektiği gibi yakın gelecekte mümkün de olmadığını hatırınızda tutmanızı istirham ederim. Bu sebeple sıranız geldiğinde hangi aşıyı olma imkanınız varsa güvenle o aşıyı olmalısınız. Aşı programımız ile toplumumuzun en az yüzde 60'ını bağışık hale getirmeden salgının durdurulmasından söz edemeyiz. Bunun için aşı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumakla sorumluyuz.

Eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşısı olarak mücadeledeki yerini alsın. 84 milyon olarak birlikte başaracağız. Bu güce güvenin.