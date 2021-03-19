Bakan Koca paylaştı: Alarm veren 5 il için kritik toplantı

Koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.