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  3. 27 Ekim 2020 21:56

Bakan Koca: Salgına karşı organize olalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Bölge ve İl İdaresi yöneticileriyle yaptığı toplantı sonrası Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Koca: Salgına karşı organize olalım
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da vaka sayılarındaki büyük artışın, şehirde her alanda harekete geçmeyi gerektirdiğini belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumundan İl Göç İdaresi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Müdürlüğüne kadar tüm il idaresiyle bir araya gelerek, hareket planlarını ele aldıklarını aktaran Koca, "Salgına karşı organize olalım." ifadesini kullandı.

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