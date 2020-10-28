SON DAKİKA
BAKAN KOCA AÇIKLADI! İSTANBUL'DA SON 1 HAFTADA VAKA ARTIŞ ORANI YÜZDE 62
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Ekim 2020 19:17

Bakan Koca, Şişli Etfal Hastanesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Şişli Etfal Hastanesi'ni ziyaret etti
A+ A-

Bakan Koca, ziyaretinde, pandemi sürecindeki hasta yükü, değişiklik gösteren şartlarda verilecek katkı ve diğer hizmetler konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirde tavizsiz olursak hastanelere daha az ihtiyaç duyarız." değerlendirmesinde bulundu.

hastane , korona , bakan koca
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM