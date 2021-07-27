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Bakan Koca'dan 2 ilimiz için müjdeli haber

Bakan Koca'dan 2 ilimiz için müjdeli haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçtiğini bildirdi.

Bayram tatili sonrası koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artış sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kırmızı kategoriden turuncuya geçen iki ili açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama "Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim" dedi.

26 Temmuz 2021 Pazartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 585 oldu.

Etiketler iki il turuncu fahrettin koca salgın koronavirüs
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