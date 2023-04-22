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Bakan Koca'dan hastaneye bayram ziyareti

Bakan Koca'dan hastaneye bayram ziyareti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ramazan Bayramı sebebiyle İstanbul'daki bazı hastaneleri ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "İlk bayram ziyaretimizi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize yaparak, acil servisteki hastalarımız ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızla görüştük. Bayramda görevi başında olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlıkla nice bayramlara." ifadelerini kullandı.

Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de gerçekleştirdiği bayram ziyaretine ilişkin paylaşımda bulunan Koca, burada da acil servise başvuran hastaların durumu hakkında bilgi aldığını ve bayramlarını kutladığını belirtti.

 Koca, ayrıca "Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bayram ziyaretimizde acil servise başvuran hastalarımızın durumu hakkında bilgi aldık, bayramlarını kutladık. Sağlık çalışanı arkadaşlarımızla bayramlaşmamızda sohbet imkanı bulduk. Sağlıkla nice bayramlara." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımlarında ziyaretlere ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Etiketler bakan koca bayram ziyaret
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