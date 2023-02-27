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Bakan Koca'dan ''şebeke suyu'' açıklaması

Bakan Koca'dan ''şebeke suyu'' açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Osmaniye’de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde Gaziantep’te, şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

Yapılan ölçüm ve analizlere göre Osmaniye’de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde Gaziantep’te, şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor.

Etiketler Bakan Koca şebeke suyu açıklama
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