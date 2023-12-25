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Bakan Koca'dan yaralı askerlerle ilgili açıklama

Bakan Koca'dan yaralı askerlerle ilgili açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralı askerlerin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 15 askerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gören askerin bulunmadığını açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde;

Terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan on beş kahraman askerimizden uçak ambulansla Ankara’ya getirilip, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan altı kardeşimizi ziyaret ettim. Hamdolsun, genel sağlık durumları iyi. Yoğun bakım şartlarında tedavi gören bir askerimiz normal servise alınmış durumda. Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor.

ŞIRNAK'TA 2 ASKER TABURCU OLDU

Tedavileri Şırnak’ta yapılan dokuz askerimizden ikisi taburcu olmuştur. Tedavileri devam eden yedi askerimizin durumlarının iyi olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaralı askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkânları seferber etmiş durumdayız.

Çatışmalarda yaralanan kahramanlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, şehadete yürüyen yiğitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Birliğimiz ve bütünlüğümüz için ölüm dâhil her şeyi göze alanları hiçbir zaman, asla unutmayacağız. Şehitlerimiz, ebediyete kadar milletimizin yüreğinde yaşayacak.

Etiketler fahrettin koca bakn koca yaralı asker
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