Bakan Koca'nın aşı açıklaması tepki çekti

Korona virüs salgınında vaka sayısı 30 binlere dayanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından hedeflenen aşı başarısına ulaşamadıklarını duyurdu.

Korona virüs salgınında vaka sayısı 30 binlere dayanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan aşı itirafı geldi.

Yükselen vakalarına ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, bunun nedeni olarak ise aşı kararsızlığını gösterdi.

İkinci doz aşı yaptıranların oranının yüzde 79 olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanı, bunun herkese örnek olması gerektiğini savundu.

Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AŞI KARARSIZLIĞI bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp, ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, %79’un kararıysa hepimize örnek olmalı."