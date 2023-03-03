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Bakan Kurum açıkladı: 405 bin afet konutu yapılacak

Bakan Kurum açıkladı: 405 bin afet konutu yapılacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. 

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Binaların yoğun olarak yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu tespit ettik. Tasarım ve işçilikteki hatalar da yıkıma neden oldu. Bugüne kadar 7 bini aşkın personelimizle yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarında toplam tespit sayımız 1 milyon 582 bin. Bu çerçevede 4 milyon 859 bin bağımsız bölüm incelendi ve bu bağımsız bölgelerden 214 bin 577 tanesinin acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık ki bu da 608 bin bağımsız bölüme tekabul ediyor.

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405 bin afet konutu yapılacak. Yapılacak konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. 21 bin konut için sözleşmelerimizi yaptık.

Etiketler bakan kurum açıklama konut
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