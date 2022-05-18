Bakan Kurum'dan Salda Gölü paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir'' açıklamasını yaptı.

“Salda Gölü bataklığa dönüştü” iddialarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakan Kurum, Salda Gölü'nde yapılan çalışmaların anlatıldığı videoyu da paylaştı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Salda Gölü'nü koruma bölgesi ilan ettik. Kaçak yapıları yıktık, çöpleri, konteynerleri kaldırdık, bembeyaz kumlarımızı korumak için Beyaz Adalar’a ziyaretçiyi sınırladık, araç girişini engelledik, nereden nereye geldiğini de burada anlattık.

"SU ÇEKİLMESİ İNSAN KAYNAKLI DEĞİL"

Salda’da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar; biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar. Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir.

Doğamızı korumayı ve çevremize sahip çıkmayı sözüm ona çevrecilerden öğrenecek değiliz. Göz bebeğimiz Salda Gölü'müzü korumayı dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz. Salda'mız yine çok güzel; yarınlarımıza, çocuklarımıza en güzel haliyle bırakacağız."