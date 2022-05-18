  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Kurum'dan Salda Gölü paylaşımı

Bakan Kurum'dan Salda Gölü paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir'' açıklamasını yaptı.

“Salda Gölü bataklığa dönüştü” iddialarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakan Kurum, Salda Gölü'nde yapılan çalışmaların anlatıldığı videoyu da paylaştı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Salda Gölü'nü koruma bölgesi ilan ettik. Kaçak yapıları yıktık, çöpleri, konteynerleri kaldırdık, bembeyaz kumlarımızı korumak için Beyaz Adalar’a ziyaretçiyi sınırladık, araç girişini engelledik, nereden nereye geldiğini de burada anlattık. 

"SU ÇEKİLMESİ İNSAN KAYNAKLI DEĞİL"

Salda’da çöp yığınları varken, kumsalda araçlar gezerken ortada olmayanlar; biz Salda’ya sahip çıkınca çevreci olduklarını hatırladılar. Salda Gölü'müzde koruma alanı içinde olmayan belli noktalarında mevsimsel gerekçelerle gerçekleşen su çekilmesi, insan kaynaklı değildir.

Doğamızı korumayı ve çevremize sahip çıkmayı sözüm ona çevrecilerden öğrenecek değiliz. Göz bebeğimiz Salda Gölü'müzü korumayı dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz. Salda'mız yine çok güzel; yarınlarımıza, çocuklarımıza en güzel haliyle bırakacağız."

NASA'nın ''Ayakkabıyla bile girilmemeli'' dediği Salda Gölü bu hale geldiNASA'nın ''Ayakkabıyla bile girilmemeli'' dediği Salda Gölü bu hale geldiHaber

 

Etiketler salda gölü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sıfır km olarak satın aldığı lüks aracı ''ayıplı maldır'' pankartı asıp sokak sokak gezirdi
Bir restorasyon rezaleti daha! Öyle bir şey yaptılar ki...
Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu
Rezalet! Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmeni, kocası yakalattı
İzmir'de özel okula haciz! Öğrencileri kapının önüne koydular
Lewandowski ile eşi Türkiye'de aşka geldi
Denizi kirleten gemiye 3 milyon 788 bin TL ceza
Sıkı tutunun yine uçuyoruz: ''Elektriğe yüzde 100 zam geliyor!''
FETÖ firarisi Hakan Şükür Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj
Kayalıklardan denize atlayan eski futbolcunun feci ölümü kamerada