Bakan Nebati: ''EYT'lilerin yüzde 40'ı emekli olacak''

AK Parti iktidarının yıllardır görmezden gelip seçim öncesi adım attığı EYT'liler Kasım ayından beri EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesini beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT'lilerin yüzde 40'ının bu yıl emekli olacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bütçenin uzun zamandan sonra faiz fazlası verdiğine işaret eden Nebati, şöyle devam etti;

Son 5-6 yıldır bütçe faiz fazlası vermemişti. EYT’nin geleceği çok açıktı, biz bunun önden tedbirini aldık.

5 milyona yakın EYT’linin emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40’ı bu yıl emekli olabilecek.

EYT için bütçede kaynağı oluşturduk, rahatız. EYT, bütçe üzerinde yüktür şimdi ama bu yükün karşılanmasının iyi hesaplanması ve buna göre altyapısının da oluşturulması lazım.

En önemli noktası da burası. Rakam vermeyeyim ama biz EYT’nin kaynağını oluşturarak yeni yıla girdik.

TL’NİN DEĞER KAYBI

Nureddin Nebati, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybıyla ilgili olarak “2021 yılında son 3 ayda bir kur atağı yaşadı. Türkiye’de kur dediğiniz zaman dolardır. Dolayısıyla dolar kurundaki herhangi bir aşağı yukarı yönlü hareket toplumun her ferdi tarafından dikkatli bir şekilde takip edilir. Bu takip o kadar hassas bir noktadadır ki dünya şartları içerisinde konjonktürü içerisinde meydana gelen bu oynamalar normal karşılanırken Türkiye’den niçin bu şekilde bir oynama oluyor diye sorgulanıyor” dedi.

“TL DEĞERLENİRSE…”

2017’den itibaren dolar karşısında Türk Lirası’nın sürekli değer kaybettiğini hatırlatan Nebati, şöyle devam etti:

Şöyle bir alışkanlık da oluşmuş sizin sorularınızdan da bunu anlıyorum tutmak için ne yapıyorsunuz. Şimdi 2017’den itibaren dolar karşısında Türk Lirası sürekli değer yitirmiş, yani reel değer açısından bakmak lazım.

Türkiye Türk Lirası’yla dolar arasındaki karşılaştırma yaptığınız zaman 2013’lerde Türk Lirası en değerli noktasına gelmiş yani TÜFE endeksi üzerinden %110 oranının üzerine çıkmış bir güce erişmiş.

Bu ne demektir, Türkçesi şudur, Türk Lirası ne kadar çok değerli olursa siz yurt dışına o kadar çok ithalatta bulunursunuz. Türkiye’de üretim yapmanıza ihtiyaç kalmaz, çünkü paranız çok değerli, getirir satarsınız.

Sanayiyi yavaşlatır, durdurur ve zaman içerisinde işsizlik gibi bir sonucu ortaya çıkarır. Türk Lirası’nı çok değersiz hale getirirseniz ise bunun tam tersi olur. Ama bunun bir optimal noktası olması lazım.

2021’in sonunda Türk Lirası’nın değeri TÜFE bazında %47’lere kadar düşmüş yani çok değersiz hale gelmiş. Bu optimal nokta tüm bu dışsal ve içsel etkenlerin bir araya geldiği kur seviyesidir. (AA)