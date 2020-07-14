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  3. 14 Temmuz 2020 17:07

Bakan Pakdemirli: 2 arkadaşımız şehit oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Tire'deki orman yangınına müdahale etmeye giden arazözün kaza yapması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

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İzmir'in Tire ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale için bölgeye gidilen arazözün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. 

Tire'ye bağlı Çayırlı Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlanırken, Bayındır Orman İşletme Şefliği'ne ait arazöz de bölgeye takviye olarak gönderildi. Bayındır'dan sevk edilen arazöz, onarım çalışması yapılan Selçuk- Tire yolu Büyükkale mevkisinde devrildi. Kazada ormancılardan Nurullah Akbaş ile Ali Yılmaz yaşamını yitirdi, 2 ormancı ise yaralandı. Yaralı ormancılar, Tire Devlet Hastanesi ve Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 

BAKAN PAKDEMİRLİ: 2 ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''İzmir Tire’deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.'' açıklamasını yaptı.

DHA

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