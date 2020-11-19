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  3. 19 Kasım 2020 10:44

Bakan Selçuk'tan yeni açıklama: ''Lütfen bu sefer...''

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların evde de yanlarında olacaklarını belirterek, "Eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım" dedi.

Bakan Selçuk'tan yeni açıklama: ''Lütfen bu sefer...''
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarla ilgili alınan karara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla beklediğimiz çocuklarımız bir kez daha evlerinde. Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde" ifadelerini kullandı.

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