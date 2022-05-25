Bakan Soylu: ''Başkonutanım, tekmil veriyorum. 2 teröristin hesabı kesildi''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabının kesildiğini söyledi. Soylu, "Amanos Dağları'nın Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı paylaşımda, “Başkomutanım, tekmil veriyorum. Amanoslar temiz. Bugün, Amanos Dağları’nda Kahraman Jandarma Özel Harekat, biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay’dan Adıyaman'a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hatay-Gaziantep-Osmaniye illerinde icra edilen Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı Operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü köyü kırsalında JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 teröristin 2 adet M-16 piyade tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Amanos Sahada üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi’nde 2 milyon TL’ye kadar ödülle ‘Yeşil’ kategoride aranan, İranlı ‘Agit-Kotol’ kod adlı Hakim Bedri adındaki terörist olduğu belirlendi. Diğer teröristin ise Sözde Amanos Sahada faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi’nde 500 bin TL’ye kadar ödülle ‘Gri’ kategoride aranan, ‘Armanç Nesimi’ kod adlı Beraat Boztemir adındaki terörist olduğu tespit edildi” denildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Yeşil kategoride aranan Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri adlı teröristin 30 Temmuz 2011 tarihinde, Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi Gaziler köyünde Uzman Jandarma III. Kademeli Çavuş Abdülmecit Yıldırım’ın şehit edilmesi bir astsubay ve bir uzman jandarma çavuşun yaralanması olayının faili olduğu tespit edildi. Teröristlerin sözde Amanos saha olarak adlandırılan Hatay-Gaziantep-Osmaniye ve Kilis illeri bölgesinde, 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşımızı alıkoyma, yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi.”