Bakan Soylu duyurdu: O terörist yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun E. kod adlı Selim A.'nın gözaltına alındığını açıkladı.
Harun E. kod adlı PKK'lı terörist yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde; PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun E. kod adlı Selim A., Gri Kategorideki terörist, gözaltına alındı. Kahraman jandarmamıza tebrikler" açıklamasında bulundu.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 27, 2023
PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun E. kod adlı Selim A., Gri Kategorideki terörist, gözaltına alındı.
Kahraman @Jandarma'mıza tebrikler👏👏👏
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