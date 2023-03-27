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Bakan Soylu duyurdu: O terörist yakalandı

Bakan Soylu duyurdu: O terörist yakalandı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun E. kod adlı Selim A.'nın gözaltına alındığını açıkladı.

Harun E. kod adlı PKK'lı terörist yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde; PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun E. kod adlı Selim A., Gri Kategorideki terörist, gözaltına alındı. Kahraman jandarmamıza tebrikler" açıklamasında bulundu.

Etiketler terör bakan soylu
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