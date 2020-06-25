Bakan Soylu hakkında suç duyurusu!

AK Parti ve MHP’nin Avukatlık Kanunu’nda ve baroların yapısında yapmak istediği değişikliğe karşı başlattıkları yürüyüş Ankara’ya 300 metre kala engellenen ve Eskişehir Yolu üzerindeki şantiyede polis barikatları arasında yaklaşık 26 saat bekletilen baro başkanlarının yaşadığı mağduriyetle ilgili Antalya Baro Başkanı Polat Balkan şikayetçi oldu.

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve alanda görevli kolluk görevlileri halkında “kişiyi hürriyetinden yoksun bıraktıkları, işkence ve kötü muamelede bulundukları” gerekçeleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini sundu. Balkan dilekçesinde baro başkanlarının etrafının polis ve bariyerle çevrili olduğu sırada yağmur yağmasına rağmen gelen yardımların engellendiğini ve tuvalete gitmeye dahi izin verilmediğini belirtti. Balkan baro başkanlarının etrafının çevrilmesiyle “hürriyetlerinin engellendiğini”, gelen yardımların ve ihtiyaçlarının giderilmesinin engellenmesiyle de “işkence ve kötü muamele” suçunun işlendiğini ifade etti.

Balkan, suç duyurusunun işleme konulmak zorunda olduğunun altını çizerek, baro başkanlarına yönelik muameleyi tüm Türkiye ve dünyanın gördüğünü vurguladı ve “Anayasa’ya aykırı emirleri verenler ve uygulayanlar cezalandırılmalıdır” dedi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti ve MHP’nin baroların yapısını değiştirerek çoklu baro sistemine geçmek ve Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapmak için çalışma içinde olduğunun açıklanması üzerine birçok ilin baro başkanları 19 Haziran’da Ankara’ya “Savunma yürüyor” eylemi başlatmıştı. 21 Haziran günü sabah Eskişehir Yolu üzerinden Ankara’ya girmeye çalışan baro başkanları polis tarafından engellenmişti. Ankara girişine 300 metre kala yaklaşık 26 saat bekletilen baro başkanlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Türkiye Barolar Birliği eski Başkanı Önder Sav’ın görüşmesi sonrası başkanları izin verilmişti.