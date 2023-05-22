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Bakan Soylu'dan Netflix'e ''eşcinsellik'' eleştirisi

Bakan Soylu'dan Netflix'e ''eşcinsellik'' eleştirisi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital yayın platformu Netflix'e "eşcinsellik" eleştirisinde bulundu.

İstanbul'da seçim propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikinci tur için oy isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital yayın platformu Netflix'i eleştirdi.

"WIKILEAKS Mİ NETFLIX Mİ NEDİR?"
Batı'nın, Türkiye'yi kendi değerlerinden ve geleneklerinden yıllardır uzaklaştırmaya çalıştığını öne süren Soylu şu ifadeleri kullandı; "Bunu televizyon dizileriyle yaptı. Dallas'la başladı. Şimdi yeni bir şey çıktı. Wikileaks mi Netflix mi nedir? Şimdi de onlarla devam ediyor.

 "AİLE YAPIMIZI ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Her televizyon filminde illaki bir eşcinselliği ortaya koyabilecek, onu sevdirecek bir hali ortaya koymaya devam ettirmeye çalışıyor. Bunu yıllardan beri yapar, aile yapımızı ortadan kaldırmak için. İş biraz tersine dönmeye başladı, daha da dönecek.

"ERDOĞAN BATI'NIN ELİNİ SON 21 YILDA TÜRKİYE'DEN ALIP ÇEKTİ"
Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı diye bana sorarsanız, 21 yıldır bu ülkeyi karşı karşıya kalmış olduğu bütün olaylara dayanıklı hale getirdi. İkinci olarak Doğu ile Batı'yı birleştirdi. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başına gelene kadar 42 yıl boyunca iktidarların süresi ortalama 460 gün olmuş. 15 ayda değişen hükümetler Türkiye'yi istikrarsız bir hale getirmişlerdir. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de üçüncü olarak yaptığı en önemli iş, Batı'nın elini son 21 yılda Türkiye'den alıp çekti."

Etiketler eşcinsellik eleştiri bakan soylu
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