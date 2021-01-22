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  3. 22 Ocak 2021 21:59

Bakan Soylu'ya hakaret etmişti! Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma süren şahıs, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bakan Soylu'ya hakaret etmişti! Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle E.E. hakkında "Kamu Görevlisine Hakaret" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor.

ERDOĞAN'A HAKARET İÇEREN PAYLAŞIMLAR NEDENİYLE TEKRAR GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında E.E.'nin sosyal medya hesapları detaylı olarak incelendi.

İncelemede şüpheli E.E.'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

"CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET" SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Şüpheli E.E. bunun üzerine gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne çıkarılan E.E., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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