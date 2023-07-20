Bakan Tekin duyurdu: YKS öğrencilerine danışmanlık hizmeti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YKS'ye göre tercih yapacak öğrencilere 81 ilde danışmanlık verileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak öğrenciler için 81 ilde danışmanlık verileceğini açıkladı.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MEB ailesi olarak YKS tercih sürecinde öğretmenlerimizle genç kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 27 Temmuz'dan itibaren 81 ilimizde öğretmenlerimiz, öğrencilerimize tercihler için danışmanlık verecek." ifadelerini kullandı.