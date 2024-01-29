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Bakan Yerlikaya paylaştı: 20 ilde dev operasyon

Bakan Yerlikaya paylaştı: 20 ilde dev operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 20 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda sanal ortamda nitelikli doladırıcılık şüphesiyle 64 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal ortamda nitelikli dolandırıcılığa ilişkin 20 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-20" operasyonunda 64 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "sanal devriyelerin, nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde olduğunu, onlara göz açtırmayacaklarını" ifade etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışmalar yapıldığını bildiren Yerlikaya, bunun sonucunda Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı "Sibergöz-20" operasyonları düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda yakalanan 64 şüphelinin, "araç kiralama ve sigorta" firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları "oltalama" siteleri üzerinden iletişimi geçtikleri vatandaşlardan para talep ederek, haksız kazanç sağladıklarını kaydeden Yerlikaya, operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ile dijital materyale de el konulduğunu duyurdu.

Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Etiketler operasyon 20 il bakan yerlikaya
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