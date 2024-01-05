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Bakan Yerlikaya, şehit polis Fethi Sekin'i andı

Bakan Yerlikaya, şehit polis Fethi Sekin'i andı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de 7 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adı Fethi Sekin'di. Binlerce kahraman polisimizden biriydi. Üç evlat babasıydı. Bundan tam 7 yıl önce, 5 Ocak günü İzmir Adliyesini kana bulamak isteyen hain teröristlerle kahramanca mücadele ederken şehit oldu. O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek… Gururla, minnetle, rahmetle. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun."

Yerlikaya'nın paylaşımında ayrıca Fethi Sekin'in fotoğraflarının ve İzmir Adliye Sarayı önünden geçiş yapan polis araçlarının bulunduğu bir video yer aldı.

Etiketler bakan bakan yerlikaya Fethi Sekin
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