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Bakan Yumaklı'dan orman yangını açıklaması

Bakan Yumaklı'dan orman yangını açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medyadan açıklama yaparak, “Muğla Milas’taki orman yangını havadan ve karadan etkin müdahale sonucunda kontrol altına alındı” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Milas’ta çıkan yangın ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Yumaklı, “Muğla Milas’taki orman yangını havadan ve karadan etkin müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren alevlere karşı zamanla yarışan Orman Genel Müdürlüğü personelimizin ve diğer tüm kurum çalışanlarımızın emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.

Etiketler bakan orman yangın
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