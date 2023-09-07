Bakanı Yerlikaya, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov'la görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Afet ve Acil Durum Yönetiminden Sorumlu Bakanları 2. Toplantısı'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov'la görüştü.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya görüşmede, dost ve kardeş ülkede bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yerlikaya, Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgede huzur ve istikrarın önünde ciddi engel oluşturan küresel sorunlara ve her türlü organize suça karşı her zaman ortak tutum sergilediğini vurguladı.

Azerbaycan'ın hızlı gelişimini ve ülkede sağlanan istikrarı memnuniyetle izlediklerini belirten Yerlikaya, iki ülkenin ilgili kurumları arasındaki verimli işbirliğinden takdirle bahsetti.

Yerlikaya, ilişkilerin geliştirilmesi için bundan sonra da her türlü çabayı göstereceklerini, işbirliği ve tecrübe alışverişini sürdüreceklerini dile getirdi.

Eyvazov da Azerbaycan'daki istikrar ortamının önemine dikkati çekerek, huzur ve güvenliğin korunması sayesinde hem ülke vatandaşlarının hem de Türk iş adamları dahil yabancı yatırımcıların huzur içinde yaşayıp çalışmaları için uygun koşulların sağlandığını bildirdi.

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Azerbaycan polis ve jandarmasının gelişmesinde Türkiye İçişleri Bakanlığı ile Jandarma Kuvvetlerinin önemli katkılar sağladığını hatırlatan Eyvazov, bu nedenle teşekkür etti.

Görüşmede, ortak ilgi alanlarına dair konular da ele alındı.