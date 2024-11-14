Bakanlığın ifşa listesi büyüyor: Kıyma ve sucuktan da kanatlı çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine kıymaya ve sucuğa kanatlı eti karıştıran 4 yeni firma daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlayarak taklit ve tağşiş tespit edilen ürünleri ve markaları tek tek ifşa etmeye başlamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesine bugün 4 firma daha girdi. 13 Kasım tarihli yeni listede ise 4 farklı marka ve ürün yer aldı. Dana/kuzu kıymada kanatlı eti tespit edilirken, ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı. İşte bakanlığın listesine son eklenen firma ve ürünler: