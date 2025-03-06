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Bakanlığın Mart ayının ilk mide bulandıran ''ifşa'' listesi açıklandı

Bakanlığın Mart ayının ilk mide bulandıran ''ifşa'' listesi açıklandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mart itibariyle yayınladığı Mart ayı listesinde peynir çeşitlerinden baklavaya, zeytinyağından sucuğa ve köfte harcına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlığa ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine Mart ayında da yine onlarca yeni gıda ürünü eklendi..

Haber3.com'dan Serhan Işılay'ın haberine göre Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar'ın yer aldığı Mart ayı listesinde peynir çeşitlerinden baklavaya, zeytinyağından sucuğa ve köfte harcına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma eklendi.

Bazı sucuklarda tavuk kafası, sakatat (baş eti) ve mekanik ayrılmış kanatlı eti, fıstıklı baklavada fıstık yerine ay çekirdeği, peynir çeşitlerinde ise süte ek olarak bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi.

Bakanlık Mart ayının ilk 6 günü için Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesini ise henüz güncellemedi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Mart 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mart itibariyle yayınladığı Mart ayı listesinde peynir çeşitlerinden baklavaya, zeytinyağından sucuğa ve köfte harcına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mart itibariyle yayınladığı Mart ayı listesinde peynir çeşitlerinden baklavaya, zeytinyağından sucuğa ve köfte harcına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mart itibariyle yayınladığı Mart ayı listesinde peynir çeşitlerinden baklavaya, zeytinyağından sucuğa ve köfte harcına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mart itibariyle yayınladığı Mart ayı listesinde peynir çeşitlerinden baklavaya, zeytinyağından sucuğa ve köfte harcına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.


Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 6 Mart itibariyle yayınladığı Mart ayı listesinde peynir çeşitlerinden baklavaya, zeytinyağından sucuğa ve köfte harcına kadar hile yapan pek çok ürün ve firma tek tek ifşa edildi.

6 Mart itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine giren bir ürün yer almamaktadır

Etiketler tarım ve orman bakanlığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ifşa listesi ifşa
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