Bakanlık açıkladı; ödemeler bugün hesaplarda olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 17 milyon 498 bin 149 lira, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında 15 milyon 629 bin 506 lira, uzman eller projesi desteği olarak 9 milyon 357 bin 345 lira ve düve alım desteği olarak 4 milyon 700 bin lira ödeme yapılacağı bilgisi paylaşımda yer aldı.