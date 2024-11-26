Bakanlık ifşa listesini güncelledi: Gıdada hile yapan firmalara yenileri eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi bir kez daha güncellendi. Bakanlığın ifşa listesine sucuktan, kırmızı toz bibere, çikolatadan kaşara kadar pek çok yeni ürün eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni eklemeler yaptı.

Bakanlığın yeni listesinde çikolata ve kakao ürünleri ve alkolsüz içeceklerde ilaç etken madde, sucukta et yerine tek tırnaklı eti tespit edildi.

Taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlerde ise kırmızı tatlı toz biberden ne olduğu tespit edilemeyen yabancı madde, kaşardan nişasta, tereyağından da bitkisel yağ çıktı.

SUCUKTA AT VE EŞEK ETİ

Adana’da bir kasap tarafından satılan sucukta, dana eti yerine at ve eşek eti kullanıldığı ortaya çıktı. Bu kasap, 18 Kasım’da yayımlanan bir önceki listede de aynı gerekçeyle gündeme gelmişti. S

TEREYAĞI VE KAŞAR PEYNİRİNDE NİŞASTA

Listede yer alan bir diğer skandal ise süt ve süt ürünlerindeki sahtecilikler oldu. "Doğadan Süt Çiftliği" markalı tereyağında, tereyağı yerine bitkisel yağ karışımı kullanıldığı tespit edildi. "Aydil Gazioğlu" markalı taze kaşar peynirinde ise bitkisel yağ ve nişasta bulunduğu belirlendi.

TOZ BİBERDE YABANCI MADDELER

Baharat sahteciliği de listenin dikkat çeken maddeleri arasında yer aldı. "Ege Baharat" markalı toz biberde, doğal olmayan ve yabancı maddeler tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı yeni liste: