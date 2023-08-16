Bakanlık o SED ödemelerine zam yaptı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de milyonlarca kişinin faydalandığı SED ödemelerinin bir çoğuna zam yaptı.

Emekli memur maaşı ve asgari ücretin artış göstermesi sonrası birçok sosyal destek paketi ödemesi artırıldı. Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan ara zam ile beraber en düşük dul ve yetim aylığı ücreti 3500 TL olarak belirlenmişti. Çocuğu olmayanlar ise %75 oranında 5.625 lira maaş alabiliyordu. 2023 yılı Temmuz ayından itibaren yüzde 25 hisse oranına göre en düşük yetim maaşı 2 bin lira oldu.

Dul ve yetim aylığı, emekli maaş zammının ardından arttı. Yeni zamla birlikte yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2 bin lirayı geçerken, yüzde 75 hisseye göre en yüksek dul ve yetim aylığı 23 bin 308 lira olacak.

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANABİLİR

Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.

MAAŞIN YÜZDE 25'İ BAĞLANIYOR

Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.