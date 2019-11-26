Bakanlık'ta ''açıklanamayan'' 772 milyon TL'lik açık

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Sayıştay, denetim tespitlerine ‘anlaşılamayan‘, ‘açıklanamayan‘ yorumları da eklemeye başladı.

Rapora göre Maden İşleri Genel Müdürlüğünün ruhsat, ihale ve çevre uyum teminatları kayıtları ile ‘Maden Ruhsatları Teminatları’ olarak muhasebeleştirilen kayıtlar arasında uyumsuzluk saptandı.

Uyum bedelleri ve ihale teminatları havuza aktarıldı

2018 yılı nisan ayına kadar maden ruhsatları teminatları, çevre ile uyum bedelleri ve ihale geçici teminatlarının hak sahiplerine ait bilgilerin bulunmaması nedeniyle havuz hesaba doğruca aktarıldığı, bu tarihten önceki kurum kayıtları ile saymanlık mali tablolarının hala uyumlaştırılmadığı bildirildi. Önceki yıl kurum kayıtlarıyla saymanlık kayıtları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi için kurum verilerinin tek tek kontrol edilerek güncellenmesinin istendiği anımsatıldı.

Ancak 2018 yılında kayıtların gerçek tutarları gösterecek şekilde güncellenmediği ve sorunun 2019 yılına devredildiği ifade edildi.

Bu nedenle 2018 yılı sonu itibarıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) sisteminde 1 milyar 399 bin TL kayıtlı teminat olmasına karşın maden ruhsatı teminatlarının alacak bakiyesinin 627 milyon lira olarak göründüğü bildirildi.

Bu duruma ilişkin raporda şunlar dendi: “Bu durumda 772 milyon 405 bin TL tutarında açıklanamayan fark ortaya çıkmaktadır. 31.12.2018 tarihine kadar kurum verileri kontrol edilerek güncellenmediğinden maden ruhsatı teminatlarının alacak bakiyesi olan 627.010.770,18 TL MAPEG kayıtlarıyla örtüşmemekte ve gerçek alacak bakiyesini göstermemektedir.”

Genel Müdürlük ‘sehven’ dedi

Genel Müdürlük kayıtlarındaki bu milyonluk sorunlar için ‘sehven‘ açıklaması yaptı.

Uyumsuzlukların giderilmesi için bir çalışma grubu veya komisyon oluşturarak tüm işlemlerin dosya bazında inceleleneceği de bildirildi.